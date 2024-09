Reprodução: Instagram Rodrigo Lombardi vive Molina em "Mania de Você"

A TV Globo optou por resumir os acontecimentos da primeira fase de " Mania de Você ", atual novela das nove dirigida por João Emanuel Carneiro, para adiantar a morte do vilão Molina ( Rodrigo Lombardi ). A informação foi confirmada pela própria emissora, na última sexta (13), em um comunicado para a imprensa.



A tática do canal se relaciona à audiência do horário nobre. A obra obteve uma estreia aquém de uma novela das nove e, por isso, um dos objetivos do canal com o adiantamento das tramas é conquistar o público a partir do assassinato do vilão.

O que mudou?

A grande cena envolvendo Molina iria ao ar na sexta-feira (20). Mas foi antecipada para quinta (19). Além disso, os capítulos 7, 8, 9 serão encurtados em um dia só, tendo sua exibição na próxima segunda (16).

A cena em que a esperta Isis ( Mariana Ximenes ) dá suas joias à Guga (Allan Souza Lima) também foi adiantada: anteriormente ela iria ao ar na terça (17), mas agora passará um dia antes.

A estratégia da TV Globo visa conquistar o público do horário nobre de volta à programação. Para isso, o canal acredita que a morte de Molina e a vingança de Luna ( Agatha Moreira ) após desocbrir sobre a traição de Rudá (Nicolas Prattes) com Viola ( Gabz ) serão dois grandes acontecimentos que irão aumentar a audiência da novela.

