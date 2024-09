Reprodução/Globo Dona Déa no 'Domingão com Huck'

Dona Déa, de 77 anos, é a mais nova apresentadora da Rede Globo. Após a passagem como comentarista no “Domingão com Huck”, a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) será titular de uma nova atração da líder em audiência.



As informações são do “F5”, da “Folha de S. Paulo”. Segundo o site, Dona Déa ficará à frente de “Falas da Vida”, nova aposta do canal para comemorar o Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro.



A estreia é prevista para 8 de outubro. No programa, experimentos sociais com idosos serão feitos, com o intuito de discutir o preconceito etário que esta parte da população costuma sofrer na sociedade contemporânea.



“Queremos mostrar para quem é jovem hoje, novas maneiras de envelhecer, desmistificar que a vida acaba aos 60. Ao contrário, ela recomeça com mais sabedoria, com mais experiência e principalmente, com menos ansiedade", explica a diretora Patricia Carvalho ao “F5”.



Convidados

Além de Dona Déa, que assume o comando da atração televisiva, o programa contará com outros famosos no elenco de convidados. É o caso do ator Ary Fontoura, da ativista Olga Quirolga e do artista Lucio Mauro Filho.

