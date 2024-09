Divulgação/GNT Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Nicolas Prattes surpreendeu o público durante a participação no "Domingão com Huck", exibido neste domingo (8). De acordo com o galã da Globo, Sabrina Sato deixou de ser a namorada dele e agora assume o título de "noiva". O pedido de noivado acontece seis meses após o carnaval, quando o romance foi exposto ao público.

A revelação ocorreu durante uma fala em que Luciano Huck elogiava a rainha de bateria. "Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas", disse o apresentador, antes de ser interrompido. "Agora noiva!", informou o ator.

No clima apaixonado, Nicolas Prattes se derreteu pela apresentadora após ser exibido um vídeo em que ela o homenageia. "É a parceira da minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria alguém assim. Ela é uma pessoa para cima e coloca a gente para cima junto", enalteceu.





Nicolas Prattes abre vida íntima com Sabrina Sato

No programa "Sobre Nós Dois" (GNT), apresentado por Sabrina Sato, Nicolas Prattes fez as contas dos encontros com a namorada desde o início do relacionamento e chamou a atenção ao falar da vida sexual do casal.

"Considerando que a gente se vê sete dias na semana... Se vendo de segunda a segunda, no início do namoro, umas 50 vezes", disse.

O ator ainda tentou se explicar: "Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada".

O ator viajou até o Japão para acompanhar a namorada na agenda de compromissos Pedro Arieta Nicolas Prattes atualizou as redes sociais com fotos quentes ao lado de Sabrina Sato Pedro Arieta O casal passou o dia quente na praia de Okinawa Pedro Arieta O ator posou com uma bermuda preta e sem camisa, e a apresentadora apostou em um maiô preto bem cavado Pedro Arieta Os internautas também se derreteram com os pombinhos Pedro Arieta A artista fez questão de comentar a declaração do namorado Pedro Arieta