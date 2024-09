Reprodução: Instagram Família Bezerra

Solange Bezerra , mãe de Deolane Bezerra , foi presa com a filha no dia 04 de setembro. Após ter sido detida, Dayanne e Daniele, irmãs da ex de MC Kevin, viralizam por terem ido às redes sociais para pedir a liberdade das duas.

Mas quem são as irmãs e a mãe de Deolane Bezerra?

Matriarca da família, Solange Bezerra criou as filhas sozinha. Quando as mulheres eram crianças, o pai as abandonou e, por isso, ela iniciou uma jornada solo em busca de dar o melhor para o trio.

Em 2022, a mãe das irmãs Bezerra deu uma entrevista ao Rodrigo Faro e detalhou um pouco de como a vida que levavam possuía inúmeras dificuldades. ia. "Nunca na minha vida eu roubei nem me prostituí, mas o que fosse de trabalho, como limpar chão e limpar banheiro, tudo isso eu fazia", explicou ela.

"A única coisa que eu pedia para minhas filhas era: 'Estuda. Se vocês querem uma vida melhor, só o estudo vai dar isso'", acrescentou. Depois do relacionamento com o ex-marido, a matriarca conheceu um outro rapaz em Aracaju.

No local, ela abriu uma lanchonete e contou com a ajuda das próprias filhas para realizar o trabalho. "Uma lavava a louça, a outra o banheiro, e a outra, Deolane, subia na cadeira para me ajudar na cozinha. Foi nesse ramo que eu criei elas três", afirmou Solange Bezerra ao apresentador da Record.

Mudança para São Paulo

No final dos anos 90, a mãe e as filhas se mudaram para São Paulo e, na cidade, a cozinheira montou o seu próprio restaurante. Após anos em solo paulista, Deolane Bezerra fez faculdade de Direito, assim como as suas irmãs, que também chegaram ao Ensino Superior.

Daniele e Dayanne Bezerra

Conhecidas por participarem do clipe de "Quem Paga Sou Eu", canção da ex-reality, Daniele e Dayanne Bezerra também fazem sucesso nas redes sociais. Ambas possuem milhares de seguidores e publicam conteúdos diariamente nas redes sociais.

As duas também seguiram o caminho da advocacia e, com a ascensão da ex de MC Kevin, se tornaram influenciadoras digitais. As irmãs já participaram de eventos do mundo das celebridades, como a Farofa da Gkay .

Além disso, quando Deolane Bezerra entrou para o elenco do reality " A Fazenda ", Daniele e Dayanne fizeram mutirão para irmã e acompanharam todos os momentos da peoa no programa .

Após a prisão preventiva de Deolane e Solange Bezerra, as duas estão tentando provar a inocência das familiares. Nas redes sociais, as advogadas tentaram criar um movimento em prol da liberdade da irmã e da mãe. No entanto, ambas continuam detidas.

