Reprodução A Fazenda 16: Galisteu e Carelli entregam detalhes da estreia: 'Vão ser grupos'

Em contagem regressiva para estreia de "A Fazenda 16", Rodrigo Carelli e Adriane Galisteu entregaram um detalhe inédito sobre como será a chegada dos novos peões na segunda-feira (16). A dupla esteve presente em "O Programa de Todos os Programas", de Flávio Ricco e Gabi França, na edição desta terça-feira (10).



Segundo a apresentadora e o diretor do reality da Record, os participantes farão uma chegada inusitada. "Vai ser de balão! Vão ser grupos em cada cesto, em alguns balões, que vão sair de um lugar distante da fazenda, sobrevoar e vão descer no campo dos animais".

Além disso, Rodrigo Carelli também deu novas pistas sobre o elenco. O mandachuva da atração destacou que a futura peoa já entregou panfletos

no sinal antes de participar de outro reality show e coleciona tretas com uma ex-Power Couple.





Novidades

Essa edição contará com mudanças envolvendo o número de participantes.

"A gente chegou à conclusão de que o mais importante é termos um elenco bom e que funcione. Então, já de cara, na sede, não teremos o mesmo número de homens e mulheres. No paiol, independentemente do gênero, as quatro pessoas mais votadas vão subir. Tem gente que já participou de outros realities tanto na sede quanto no paiol. Mas, no paiol, tem mais pessoas que já estiveram de outros realities", entregou.



Galisteu revela que perde a paciência com participantes

À frente da apresentação do programa pela quarta vez, Adriane Galisteu confessou que se irrita com um perfil de peão. "O que não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, tenho vontade de falar: 'você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões'. Me irrita, eu saio até do texto".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $