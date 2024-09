Reprodução Instagram Solange Bezerra e Deolane Bezerra

Solange Bezerra foi presa nesta quarta-feira (4), na mesma operação em que a filha, Deolane Bezerra, foi detida. Elas foram presas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.







19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema foram emitidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife. Dayanne Bezerra e Daniele Bezerra se pronunciaram após a prisão da mãe e da irmã.





Segundo a Polícia Civil, o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, também foi decretado. Da mesma forma, o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 2,1 bilhões.

Além das polícias civis de Pernambuco e São Paulo, as investigações contaram com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e com as polícias civis dos estados de Paraná, Paraíba e Goiás.

