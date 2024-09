Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Titular do "Mais Você" na Globo, Ana Maria Braga, de 75 anos, não apresentará o programa que irá ao ar na manhã desta quinta-feira (12). A comunicadora passou mal e explicou a situação aos fãs que a acompanham nas redes sociais.





"Oi, gente! Hoje não estarei no Mais Você, infelizmente. Esta noite não passei muito bem devido a algo que comi e não caiu muito bem e ficarei em casa. Está tudo bem, tá bom? Bebam água!", escreveu a loira na web.





Os apresentadores substitutos não foram anunciados pela emissora. Quando Ana Maria se afasta do programa, seja por férias ou ausências por motivos de saúde, ela é substituída por Fabrício Battaglini, Talitha Morete ou Tati Machado.





Covid-19

No dia 27 de agosto deste ano, Ana Maria deixou o comando do matinal após ser diagnosticada com Covid-19. "Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez", disse à época.

