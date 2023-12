'Cadê a dipirona?'

Alicia X está curtindo o evento após a eliminação de "A Fazenda 15" e decidiu honrar a participação no reality da Record na festa temática. A ex-peoa recriou o meme de Márcia Fu em uma briga que as duas viveram no confinamento. Enquanto a irmã de MC Daniel gritava e chorava, a ex-jogadora de vôlei repetia "cadê a dipirona". A influenciadora usou o remédio como brinco e colou fotos da embalagem no look, que ainda trazia a palavra "cadê?".