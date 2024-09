Divulgação/Globoplay Documentário de Paquitas falará sobre Marlene Mattos

"Pra sempre Paquitas" chega ao Globoplay na próxima segunda-feira (16), mas uma prévia da série documental foi lançada no Rio, na última terça-feira (10). Em um trecho do documentário, Rita Maldonado, ex-produtora de Xuxa, falou sobre a antiga diretora da Rainha dos Baixinhos: Marlene Mattos.







As declarações foram antecipadas pela "Folha de S. Paulo". "Só não matei a Marlene Mattos por causa do Código Penal. Ela era um sargento e tratava as pessoas com muita rigidez", afirmou Rita. Outras assistentes de Xuxa ainda comentam da postura de Marlene.





"Sofri demais. Ela me chamava de 'gorda' e me ameaçava com demissão caso eu engordasse. Passei a adolescência ouvindo 'Tati, você precisa se amar mais'. Era duro", desabafou Tati Maranhão.





"Eu já tinha uns 14 anos e me exigiam uma certa postura com a qual eu não me identificava mais. Queriam mais feminilidade e isso me atrapalhou muito na hora de me posicionar como bissexual", lamentou a ex-paquita Stephanie Lourenço.





Xuxa desconhecia certas situações

A Rainha dos Baixinhos admitiu que não estava por dentro de todas as situações, mesmo passando por várias questões com Marlene Mattos. Ela se surpreendeu com alguns relatos das ex-paquitas.





"Me surpreendi. Descobri histórias impactantes, que não imaginava. Não via mesmo. Espero que o público se coloque no lugar dessas meninas, adolescentes, mulheres, mães, profissionais que se abriram para poder mostrar o que foi ser uma paquita", contou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.