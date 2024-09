Reprodução/Instagram Poliana Rocha, mulher de Leonardo, respondeu seguidores pelas redes sociais

A esposa do cantor Leonardo , Poliana Rocha , de 47 anos, afirmou nesta quarta-feira (11) que estava com saudades do marido de 61 anos e revelou detalhes da vida sexual do artista.



Nos Stories do Instagram, a loira publicou um vídeo em que está deitada ao lado do cantor e aproveitou o momento para desabafar. Ela diz que sente muita falta do artista quando ele viaja a trabalho.

Ela diz: "Estou aqui curtindo uma preguicinha com esse gato maravilhoso, daqui a pouco ele viaja. Tem show quinta, sexta e domingo. E é isso, parece que eu já tô com saudades dele, nem matei, porque ele não para em casa".

Leonardo rapidamente acrescenta que o casal tinha acabado de ter uma relação sexual: "Nós demos duas hoje, como é que não matou?"

Reação de Leonardo na maternidade

O terceiro filho de Zé Felipe e Virgínia nasceu no último domingo (9), mas a reação de Leonardo chamou atenção. No andar do hospital, que foi reservado para receber amigos e familiares, o cantor apareceu bem a vontade aproveitando um bar montado em sua homenagem.

O sertanejo decidiu que, para comemorar no nascimento do neto, ele iria beber. O famoso foi clicado se divertindo com uma garrafa na mão, olhando do outro lado do vidro o nascimento do neto José Leonardo.

