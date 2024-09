Tiago Ghidotti Após 10 anos fora da Globo, Xuxa Meneghel é recontratada pela emissora

A apresentadora Xuxa Meneghel relatou no último sábado (7) algumas atitudes supostamente abusivas de sua ex-diretora e empresária, Marlene Mattos . Mesmo sem citar o nome da empresária, a loira revelou durante o programa Altas Horas que levava diversas broncas quando se divertia demais nas gravações da atração infantil.



Xuxa relatou um caso em que soltou um pum em Bianca Rinaldi, uma de suas paquitas, após a jovem passar a mão em seu bumbum. "Então, acontece que se a gente fizesse algumas brincadeiras, a gente era chamada a atenção no ar, fora do ar e depois também. Era bem difícil".

Ela continua: "Eu me lembro até de uma vez que eu e a Bibi... Lembra, Bibi, a gente brincando? Porque eu e a Bibi, a gente brincava muito. Aí uma vez eu tava fazendo Lua de Cristal". A atriz, que estava junto como convidada no programa, interrompe aos risos: "Ah, lá vem ela com essa história!"

"Na hora que ela fazia o passo com a mão, ela passava a mão na minha bunda. Aí voltava, depois passava a mão na bunda de novo", afirma a rainha dos baixinhos. Incrédulo, o apresentador Serginho Groisman questiona: "De propósito?". Bianca responde: "Claro, uma bundinha dessas, durinha, com tudo em cima".

Xuxa continua: "Era brincadeira, né? E eu ficava cantando, ela com a carinha de anjo, e a mão passando. Ela queria que eu risse, que eu ficasse rindo. Depois chamavam nossa atenção, dizendo que a gente tava se divertindo mais do que divertia a plateia, o público, as pessoas que estavam lá. Só que um dia, de brincadeira, ela foi fazer isso, eu soltei um pum na cara dela".

Após o episódio, Bianca afirma que parou com a atitude: "Depois dessa, nunca mais. Mas sabe o que era legal? Era isso, nós sempre tivemos esse compromisso com o público, com o que era feito, essa responsabilidade... Mas com o tempo, com a convivência, nós criamos várias brincadeiras, era uma família. Tinha essa coisa de quem se ama, de quem se cuida, olhava e já sabia o que uma tava falando pra outra".

A atriz continua: "Quando isso 'passou do limite' pra alguns, 'tá atrapalhando, vai ficar feio, não é isso, faz direito'". Xuxa então completa a colega: "Não queriam que a gente brincasse, mas a gente acaba brincando".

"Mas se tiver a oportunidade de novo de dançar, eu vou lá passar a mão. Com pum, sem pum", brincou Bianca.

Xuxa e Bianca estavam na atração devido ao documentário "Pra Sempre Paquita". Marlene Mattos se recusou a participar do longa. O filme foi idealizado pelas ex-assistentes de palco Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão. Ele será lançado no dia 16 de setembro, no Globoplay.

