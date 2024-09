Reprodução/Instagram Rafaella Santos curte praia paradisíaca na Grécia





Rafaella Santos , irmã de Neymar , arrancou suspiros ao exibir seu corpão em fotos capturadas em uma praia paradisíaca na Grécia . Mostrando que a saúde está em dia, a influenciadora de 28 anos deixou seus seguidores de boca aberta ao exibir o corpão nas redes sociais nesta quarta-feira (11).

Atualmente em Mykonos, Rafaella tem mostrado cada detalhe de sua viagem para seus milhões de fãs, incluindo momentos carinhosos com a sobrinha e afilhada, Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. As imagens da bebê têm conquistado corações e atraído elogios.

