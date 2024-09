Reprodução Instagram - 6.9.2024 Felipe Neto; Daniele, Deolane e Dayanne Bezerra

Felipe Neto, de 36 anos, se envolveu em mais um embate nas redes sociais, na última quinta-feira (5). O youtuber resolveu falar da prisão de Deolane Bezerra e recebeu críticas das irmãs da advogada: Dayanne e Daniele.



“Nenhum influenciador br possui um patrimônio bilionário, até onde se sabe. Com toda a experiência que tenho no setor (quase 15 anos), posso afirmar que é praticamente impossível que exista um único influenciador com R$ 1 bilhão proveniente do mercado de influência”, iniciou, por meio do Blue Sky.



“Agora, sobre a Deolane, falta explicar se o patrimônio de R$ 2 bilhões apreendidos seriam dela e da família, ou de um somatório de coisas, incluindo a própria plataforma de apostas. Achei as informações insuficientes. Que a Deolane tenha acesso ao devido processo legal e ampla defesa. Vamos ver”, acrescentou.



Irmãs rebatem

As irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele, vieram a público rebater as falas do youtuber. “Você teve acesso aos autos do processo? Você sabe porque estão pedindo a preventiva da Deolane? Você é advogado? Pra mim você é um bosta que divulga casa de aposta também e quer ganhar engajamento em cima da minha irmã”, declarou Dayanne no Instagram.



A filha de Solange Bezerra, que também está presa, ainda completou: “Vem quente seu comédia que eu estou fervendo! Sou advogada e tive acesso ao processo, o que estão fazendo com minha irmã e minha mãe é uma medida desproporcional, por elas serem primárias”.



Já Daniele, também por meio do Instagram, disse: “vc cal@ a boca, ou então vai estudar 5 anos como eu, passa mais 2 anos na pós graduação como eu, para depois opinar sobre um processo jurídico, ou então se conforme com sua mediocridade”.

Prisão de Deolane

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã da última quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. A empresária, advogada e influenciadora digital foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.