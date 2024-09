Reprodução Instagram - 6.9.2024 Deolane Bezerra e Luiz Bacci

Luiz Bacci , de 40 anos, foi afastado do “Cidade Alerta”, programa que apresenta na Record TV, após ter duvidado da culpa Deolane Bezerra. A advogada e influenciadora foi detida na última quarta-feira (4), em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.



Bacci defendeu Deolane no dia da prisão. Já na quinta-feira (5), ele não estava no comando do jornalístico. Quem assumiu o lugar do apresentador foi Dionísio de Freitas.



O jornalista, no entanto, declarou que o afastamento não se deu por conta do pronunciamento em relação à Bezerra. Luiz conta que está ausente do programa por problemas de saúde.



Leia o pronunciamento:

“Mentira. Os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino ‘jogaram no lixo’ o princípio básico da profissão: Escutar todos os lados. E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição desta quinta-feira (5/9) por problema de saúde, insistiu na mentira”, inicia a nota, publicada nas redes sociais.



“O problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação. O apresentador passou por consulta médica ainda na noite de ontem e será submetido a uma vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigação de doença na região do ouvido e vias aéreas superiores”, acrescenta.



O que Bacci tinha dito após a prisão de Deolane?

No programa de quarta-feira (4), Luiz disse que não se impressionava com a fortuna de Deolane Bezerra. O jornalista justificou o posicionamento com o destaque da influenciadora no mercado de publicidades feitas nas redes sociais.



“Não me impressiona esse ganho da Deolane de R$ 1,5 milhão. O retorno que ela dá para as empresas faz com que ela seja muito bem remunerada. E não só a Deolane. Eu tenho vários amigos que, na pandemia, se redescobriram na internet”, afirmou.



“É, é estranho uma pessoa enriquecer da noite para o dia. É estranho, mas não impossível. Então ela precisa comprovar. Vamos lembrar antes de tudo que nós estamos falando de uma advogada, né? Ela sabe a lei, ela sabe”, comentou.

“Será que, sabendo disso, ela tomaria uma medida que pudesse complicar lá na frente? Será que ela precisa? Eu tenho a impressão que não”, opinou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.