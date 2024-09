Reprodução/Record TV Irmã de Deolane Bezerra entra em confusão com repórteres na porta de presídio

Dayanne e Daniele Bezerra se envolveram em uma confusão com repórteres na porta da Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor, na noite desta quarta-feira (4). As duas estão empenhadas em auxiliar a irmã Deolane Bezerra e a mãe, Solange, que foram presas nesta manhã em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Na porta da penitenciária, Daniele se irritou com a aproximação dos repórteres e chegou a ligar para a polícia militar intervir na situação. O momento foi registrado pela filial da Record TV da região.

"Tenham respeito, estou aqui trabalhando, assim como vocês. Quando eu sair, falo com todo mundo. Podem, por favor, se afastar?", disse ela.

"Sou advogada há 10 anos, do mesmo jeito que vocês estão trabalhando, eu também estou. Podem respeitar e sair daqui? Podem sair daqui? Se não, vou chamar a viatura", pressionou, já entrando em contato com as autoridades.





Deolane passará a noite na prisão

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça nesta quarta-feira (4). A empresária foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina do Recife.

De acordo com informações do UOL, os advogados de Deolane pediram que a prisão preventiva fosse substituída por "medidas cautelares menos gravosas".

A equipe argumenta que não há "periculosidade concreta [...] e que a prisão preventiva de Deolane Bezerra Santos se mostra desproporcional e desnecessária".

Além disso, é destacado que a prisão da advogada "causa danos irreparáveis à imagem, reputação e ao exercício de sua profissão". Deolane teve que entregar o passaporte, o porte de arma de fogo foi suspenso, e os bens foram bloqueados.





