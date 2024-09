Reprodução Globo Will Smith no 'Fantástico'

Will Smith, de 55 anos, é a nova atração confirmada no Palco Sunset do festival de música Rock in Rio 2024. Embora seja conhecido pela trajetória como ator, o artista também é rapper. Ele se apresentará no dia 19 de setembro.



Na mesma data, o cantor Ed Sheeran, conhecido pelas composições românticas, sobe ao palco como headliner. Joss Stone, Charlie Puth e Gloria Groove são outros músicos que estão confirmados para o mesmo dia.





"Will Smith queria fazer seu show no Brasil e não hesitamos em trazê-lo. Ainda que com o line-up todo fechado, entendemos que não fazia sentido poupar o público de um lançamento mundial tão significativo. Ele é um astro – do cinema e da música. Estamos em festa e Sr. Smith chega para abrilhantar ainda mais nossa celebração”, diz Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock in Rio.



Quando será o Rock in Rio?

Neste ano, o festival chega à 40ª edição. Os shows ocorrem nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio.



Ator ou cantor?

Will Smith começou como músico, mas havia se afastado do ramo para se dedicar a carreira de ator. O artista retomou os trabalhos musicais neste ano, quando lançou "You can make it" e "Work of art".

