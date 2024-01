Foto: Reprodução / Instagram / @edsheeran Ed Sheeran

Após confirmar Ed Sheeran e Imagine Dragons como uma das atrações principais do "Rock in Rio 2024" , a organização do evento divulgou, nesta terça-feira (23), em quais datas os artistas se apresentarão no festival de música.







Icônica na história do pop e rock, a banda "Imagine Dragons" se apresenta no dia 14 de setembro. Já o cantor Ed Sheeran , conhecido pelas composições românticas que fazem parte de diversas trilhas sonoras de filmes e séries, cantará no dia 19 do mesmo mês.

Outros músicos nacionas e internacionais também já tiveram as datas de apresentações confirmadas pela organização do festival. É o caso de Jão , Glória Groove, Lulu Santos e Joss Stone.





Joss Stone e Jão se apresentam no dia 19 de setembro, no Palco Mundo, no mesmo dia em que Ed Sheeran cantará. Já Gloria Groove, também no mesmo dia, se apresenta no Palco Sunset. Lulu Santos, por sua vez, se apresenta no dia 14, no Palco Mundo.

