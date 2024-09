Reprodução SBT Patrícia Abravanel chora no 'Programa Silvio Santos'

Patrícia Abravanel, de 46 anos, retornou ao SBT para gravar o "Programa Silvio Santos", exibido aos domingos no canal. N a primeira atração gravada após a morte do pai, que foi transmitida no último domingo (1º), a comunicadora não conseguiu segurar as lágrimas.





"É a primeira vez que eu estou aqui que eu sei que meu pai não vai estar ne assistindo através da televisão. Sei que vocês esperem que eu fale alguma coisa, mas eu ainda não sei se eu estou pronta. Ele era tão íntimo da família brasileira, que eu acho que devo falar alguma coisa", iniciou ela, com a voz embargada.





"Sou grata por cada abraço, conversa, e conselho. Se posso deixar uma mensagem para você que está em casa, é: façam isso. Não importa se seu pai é bom ou ruim, mas honre seu pai e sua mãe enquanto você os tiver ao seu lado. E, quando não tiver mais, continue honrando, faça o que ele gostaria que você", completou.





Homenagens

Patrícia também decidiu agradecer o público e as emissoras brasileiras pelas homenagens que fizeram a Silvio Santos. "Quero agradecer muito ao Brasil por todas as homenagens feitas ao Silvio Santos, pela forma como o país nos acolheu durante esse tempo. Eu, minhas irmãs e minha mãe nos sentimos acolhidas e amadas por todos vocês", afirmou





"Se fôssemos juntar todas as homenagens, não conseguiríamos, porque foram milhares. Eu só tenho a agradecer muito por esse carinho, a todas as emissoras de televisão: Globo, Record, RedeTV!, Band... E também a todos os brasileiros", pontuou.

