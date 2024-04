Reprodução/Instagram Rock in Rio anuncia 'Dia Brasil' com artistas sertanejos e mais; veja

Nesta segunda-feira (29), o Rock in Rio surpreendeu ao anunciar o 'Dia Brasil' para o festival. Após diversos rumores e polêmicas, o evento confirmou a apresentação de nomes de gêneros diferentes do país para o dia 21 de setembro.

Entre os nomes escolhidos para completar o line-up dos 40 anos do festival estão Luan Santana, Zeca Pagodinho, Luísa Sonza e Baiana System.

Os artistas sertanejos escolhidos vão fazer história com os primeiros shows do gênero no evento. Chitãozinho e Xororó comemoram os 55 anos de carreira no Palco Mundo com um show especial. Além deles, Simone Mendes e Ana Castela estarão como participações especiais.

Capital Inicial, Detonautas, Pitty, NX Zero, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Alcione, Buchecha, entre outros, também entraram para a lista de nomes para a celebração da música brasileira.

Confira o line-up completo do Dia Brasil no Rock in Rio

Para sempre rock - Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Para sempre sertanejo - Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes

Para semore MPB - Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso

Para sempre trap - Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

Para sempre pop - Duda Beat, Glória Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

Para sempre samba - Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares

Para sempre rap - Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

Para sempre bossa nova - Bossacucanova (participação de Cris Delano), Leila Pinheiro, Roberta Menescaç e Wanda Sá

Para sempre soul - Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon

Para sempre funk - Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Para sempre jazz - Léo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis

Para sempre música clássica - Nathan Amaral, Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira

Para sempre baile de favela - Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

Para sempre eletrônica - Mochakk, Beltran x Classmatic, Eli Iwasa x Ratier, Maz x Antdot





