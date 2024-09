Reprodução: Instagram Daniel Cady

Daniel Cady , formado em Nutrição e casado com a cantora Ivete, contou ao g1 que não possui mais autorização para trabalhar profissionalmente na área . O empresário explicou que seria "mais coerente" suspender o registro por já não atender pacientes desde 2020.



Agora, o marido da artista é sócio de empresas do ramo alimentício, com enfoque em alimentação saudável. Segundo Cady, continuar com o registro profissional, mesmo não atuando mais na área, causaria um conflito de interesses entre o que ele fazia quando atendia em clínicas e o trabalho que realiza atualmente.

A revelação do influenciador, modo como ele se apresenta nos dias de hoje, vem após a discussão que ele teve com o médico Gabriel Almeida sobre o remédio Ozempic.

Entenda

Recentemente, Daniel Cady falou a respeito do Ozempic e outros remédios que são utilizados para emagrecimento. O posicionamento do nutricionista, que apoia a perda de peso através de forma natural, bateu de frente com a opinião do médico Gabriel Almeida, que o criticou.

"Piada pronta. Esse nutricionista Daniel Cady precisa estudar. Total incompetência sobre terapia medicamentosa. Te falta competência sobre o assunto. Atenção! Dá tempo ainda de você fazer medicina, nunca é tarde", afirmou Almeida.

Após a resposta do médico, o marido de Ivete Sangalo o convocou para um debate em seu podcast, o "Podcady", para que eles debatessem sobre o remédio. "Eu convidei o médico para o meu programa, do meu podcast, para um debate e iremos falar sobre o protocolo de emagrecimento que ele prega", iniciou ele.

"[Falaremos] sobre Ozempic, Monjaro, e como ele falou que eu não tenho capacidade de debater sobre esse assunto porque eu não sou médico, não tem problema, eu vou convidar um médico também e iremos debater nós três”, complementou.

No entanto, o médico disse que não iria conversar com Cady e que, segundo o Conselho Nacional de Nutrição, o empresário não é mais apto para atender pacientes clinicamente.

