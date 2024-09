Reprodução Instagram Maya Massafera

Maya Massafera, de 43 anos, usou as redes sociais no último domingo (1º) para compartilhar fotos do vestido que escolheu usar no evento da amfAR, realizado no último domingo (1º), em Veneza, cidade na Itália.



Para o baile de gala beneficente, Massafera optou por uma proposta florida que mesclava tons de vermelho. O modelito é da grife Oscar de la Renta. A artista ainda usou acessórios como luvas, brincos e cinto.



Nos comentários da postagem, os fãs de Maya rasgaram elogios a ela. “Sempre chique”, escreveu um. “Anjo”, pontuou um segundo. “Você está vivendo sua melhor fase. Seja feliz”, acrescentou uma terceira. “Parecendo a Barbie de tão linda”, comparou uma quarta. “Maravilhosa”, disse ainda uma quinta.



Evento da classe artística

Além de Maya Massafera, o baile de gala contou com outras celebridades da classe artística, de atrizes às influenciadoras. É o caso de Juliana Paes, Jordanna Maia, Carol Duarte e Maria Braz.

Maya Massafera Reprodução Instagram Maya Massafera marcou presença em evento beneficente Reprodução Instagram Maya Massafera posa com look luxuoso Reprodução Instagram Maya Massafera é influenciadora Reprodução Instagram Maya Massafera se encontrou com Juliana Paes Reprodução Instagram Maya Massafera usou acessórios como luvas, brincos e cinto Reprodução Instagram Maya Massafera em barco Reprodução Instagram Maya Massafera aposta em vestido florido Reprodução Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $