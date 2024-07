Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maya Massafera: Cantada do namorado de uma conhecida e cirurgia íntima – O que ela revelou

A modelo e influenciadora Maya Massafera publicou um vídeo nesta terça-feira (16) quem que fala pela primeira vez. Na publicação, a empresária comenta que realizou uma cirurgia há cerca de 15 dias nas cordas vocais e que essa não seria sua voz verdadeira.



A influenciadora, que publicou o vídeo em seu Instagram, começa o vídeo falando: "Oie, meu nome é Maya Massafera. Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na 'voz', e minha última cirurgia foi há 15 dias. Então, a minha 'voz não está pronta'".

Segundo Maya, a verdadeira voz só ficará pronta após dois meses e meio, devido ao tempo de recuperação de três meses após a cirurgia. "Mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês, pois entendo que muitos de vocês estão curiosos".

"Eu trabalho na mídia, trabalho na internet, trabalho na TV há tantos anos, então eu entendo a curiosidade de vocês. Mas eu preciso deixar claro também que é a minha vida, e eu tenho que ir, às vezes, no meu tempo", justifica.

A influenciadora explica: "Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar para o útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha e reclusa possível. Só que eu voltei para a realidade, para a vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara a tapa e vir falar para vocês a verdadeira história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz."

Maya explica que preferiu vir a público, pois está tendo muita cobrança para mostrar a voz de pessoas que querem ver se a voz está "feminina o bastante".

"Às vezes, alguém vem fazer um elogio para mim e diz: 'Nossa, você é tão bonita, nem parece uma mulher trans. Parece uma mulher de verdade.' Epa, epa, epa, vários erros aí. Primeiro, eu quero parecer uma travesti, quero parecer uma mulher trans porque eu sou. Segundo, eu sou uma mulher de verdade. Eu nasci uma mulher. Entendo que a intenção é fazer um elogio, mas deixe-me explicar. O que você está querendo dizer é que uma mulher que nasce no corpo feminino, com pepeca, é uma mulher cis, uma mulher cisgênero. Eu sou uma mulher trans, uma mulher transgênero", explica.

A modelo afirma que está indo com calma no momento e que veio a público antes de estar verdadeiramente pronta: "Eu, Maia, estou muito feliz. Apareci antes do momento que estava pronta e preparada, então, estou indo com calma, porque são muitas emoções e muitas coisas que eu não vivenciei. Não tive infância, juventude ou adolescência, porque estava presa em um corpo que não era o meu. Agora, quero viver tudo o que não vivi. Os hormônios me afetam e preciso me acostumar com eles. Por isso, estou indo no meu tempo."

