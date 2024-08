Reprodução/Instagram Maya Massafera desabafa ao completar primeiro ano de hormônios





Maya Massafera, de 43 anos, fez um desabafo neste domingo (25), dia em que completa o primeiro ano usando hormônios como parte do processo da transição de gênero.





Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a influenciadora surgiu emocionada e relatou que está sendo "muito difícil".

“Hoje não está sendo um dia fácil, e olha que estou muito melhor do que antes. Gente, eu concluí meu primeiro ano de hormônio e meu médico fala assim: 'São dois anos para os hormônios se estabelecerem no seu corpo'", começou.





"E, por enquanto, às vezes, me dá uma sensação... Ele explica que é (como se fosse) menopausa, junto de TPM, junto com gravidez. Tudo junto, mil vezes mais. Essa é a emoção que dá às vezes. É muito, muito difícil se transicionar. Muito!”, relatou.

Em seguida, Maya classificou a fase em que está vivendo como um "momento de vulnerabilidade". “E, gente, pelo amor de Deus, a minha vida não vai ser pautada em ‘Aí, tadinha. Que dó!’. Nada disso. Pelo contrário. Vai ser pautada pelo fato de eu ser guerreira, forte, vencedora. Minha vida vai ser pautada em força, mas eu preciso mostrar para vocês esses momentos de vulnerabilidade, porque é a realidade. É a minha realidade.”

