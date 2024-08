Reprodução/Instagram Maya Massafera posa com biquíni de grife na Bahia

A modelo e influenciadora digital Maya Massafera chocou os seguidores ao revelar quantas cirurgias realizou durante o processo de transição de gênero . A empresária compartilhou a informação durante sua passagem pela Bahia, em que gravou um vídeo no último domingo (4) comentando o processo.



Maya compartilhou os registros que realizou na primeira vez que foi à praia. Enquanto ela esperava para fazer um passeio, ela aproveitou para comentar sobre o uso de remédios que vem fazendo: "Eu uso todo dia de manhã e à noite. Eu tomo de manhã, um bloqueador de hormônios masculinos, à tarde, eu tomo alguns femininos e, à noite, eu tomo vários femininos. Acho que são uns femininos", explica.



Então, ela revela que, inicialmente, quando começou o seu processo de transição, ela optou por não realizar cirurgias. Segundo ela, o processo foi apenas hormonal, com os procedimentos estéticos sendo realizados depois de um tempo.

Entretanto, a informação que chocou os seguidores foi o número de cirurgias em um curto período: "Eu fiz, em um período de 5 meses, umas 20 cirurgias plásticas", revela. A modelo não entrou em detalhes sobre os procedimentos e afirma que isso só será compartilhado em seu documentário que está sendo produzido.

Incentivo

Maya Massafera roubou a cena ao compartilhar fotos em Salvador Reprodução/Instagram A influenciadora posou com um biquíni da grife Luis Vuitton, avaliado em R$ 4.350,00 Reprodução/Instagram Maya Massafera completou o visual com uma saia da marca e óculos de sol Reprodução/Instagram Maya Massafera na praia com amigos Reprodução/Instagram "Axé", escreveu ela na legenda da publicação Reprodução/Instagram

Maya afirma que uma das pessoas que a apoiou durante esse período foi a modelo Alessandra Ambrósio. Ela teria a incentivado a registrar o processo de transição para um possível material documental, coisa que, inicialmente, Maya não queria.

"A terceira pessoa que eu contei foi a Alessandra Ambrósio, que ela é como se fosse minha irmã". Segundo Maya, a modelo disse: "Grava. Você vai se arrepender se não gravar. E se você não quiser, não mostra em lugar nenhum, mas grava".

Após ser estimulada pela amiga, Maya começou o processo de gravação e sente gratidão por ter realizado o material: "Graças a Deus eu gravei. Principalmente pelo motivo que eu vou poder mostrar para as pessoas como é uma transição".

"Gente, não é fácil transicionar no Brasil. E outra, eu me transicionei com 42 anos. É mais difícil ainda, eu sou de uma outra geração. Eu tinha medo de como ia ficar", explica a influencer.

"Eu nunca vou representar todas as trans. Porque cada uma é única. Mas você pode ter certeza que eu já represento muitas mulheres, não só trans, como exemplo de força, luta e superação", afirma a modelo que passou pelo processo após os 40 anos.





