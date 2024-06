Reprodução Maya Massafera

A influenciadora Maya Massafera postou um relato emocionante sobre sua transição na manhã desta quinta-feira (20). "Hoje acordei tao grata e feliz com a vida. Obrigada meu Deus, por tudo e por tanto! Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios", iniciou.



"Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher grávida + TPM + menopausa. Tudo misturado vezes 1000. Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos", detalhou a blogueira.

"Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples. Fui em médicos, tidos como “os melhores”, que não tinha conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas e eu com muita paciência ainda ensinava a pessoa. Muitos falam que tenho que fazer 'tal coisa' senão vou ficar parecendo travesti", revelou ela.

A blogueira, então, se emocionou ao falar das mulheres trans. "Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Tá tudo bem eu parecer o que eu sou! Temos indígenas, negras, loiras, temos diversos tipos de mulheres e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos e nem mais mulher", disse.

Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas mulheres tem 10 dedos. Nem todas mulheres tem mão, nenhuma mulher é igual a outra! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas. Deus não é a favor do ódio, do câncer, da fome, da ruindade", argumentou Maya Massafera.

"'Mas Deus fez o homem e a mulher.' Meu amor, quem usa desse discurso, anos atrás diria que negros e indígenas não tinham alma. Antigamente, a discriminação e exclusão de negros e indígenas foi usada para justificar a escravidão", avaliou. "Ao questionar a identidade de uma mulher, jogamos ela na discriminação, na violência, na marginalização. Nossa luta diária de mulheres trans é uma extensão das lutas históricas contra racismo e colonização, entre muitas outras", afirmou ela.

"Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios? Temos que cobrar dos nossos políticos! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso", finalizou a influenciadora.

Na última quarta-feira (19), Maya Massafera desabafou um pouco sobre a cirurgia feita na voz . A blogueira contou que o procedimento não deu certo, mas avisou que tentará novamente. A influenciadora viralizou por não falar desde que realizou a cirurgia de redesignação sexual .

