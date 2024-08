Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação Luciana Gimenez com look sensual repleto de cristais

Luciana Gimenez, de 54 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter apostado em um look sensual com dois mil cristais para a quarta edição do Baile do BB, que ocorreu neste sábado (24).





A peça usada pela apresentadora da "Rede TV!" foi feita exclusivamente pela estilista mineira Letícia Manzan. "O conjunto composto por top e saia de alfaiataria, foi um desafio, porque mudamos a regra da saia trazendo um recorte lateral diferente e ousado, que não possui cós, fazendo com que a roupa fique muito moderna", explica ela sobre o processo criativo da roupa.





"Claro que tem que ter aquele bordado de cristal, afinal, estamos falando de um grande baile. Como na saia, o top traz os mesmos pontos de cristal, de uma maneira super diferente. Fizemos de uma forma que o bordado fique com a impressão de solto, sobrepondo à saia. No fim, temos um look muito especial, a cara da Luciana, diferente, como ela gosta", acrescenta Manzam, que gerencia a marca Manzan Brand.

Luciana Gimenez exibe abdômen trincado Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação Luciana Gimenez esteve no baile de gala promovido por Beto Pacheco e Tiago Moura no Hotel Rosewood, em São Paulo Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação Peça tem mais de 200 mil cristais Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação Luciana Gimenez mostra curvas com look sensual Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação Luciana Gimenez veste look exclusivo da estilista mineira Letícia Manzan Foto: Lucas Mennezes/ Divulgação





Fãs aprovam

Luciana compartilhou alguns cliques com o look de cristais nas redes sociais e alvoroçou a web. Os fãs da apresentadora rasgaram elogios a ela. "Deslumbrante! Essa roupa está um arraso", opinou uma usuária do Instagram. "Impecável", avaliou uma segunda. "A mais brilhante, literalmente", afirmou outro. "Linda e sexy! Minha inspiração, já que eu não gostava de ser magérrima e agora eu me amo", escreveu ainda uma quarta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $