Reprodução/Instagram Luciana Gimenez usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde

Após passar mal e 'sumir' nos últimos dias, Luciana Gimenez usou os Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A apresentadora, que estava com suspeita de pneumonia, explicou o que de fato aconteceu.

Segundo a famosa, tudo começou quando o filho caçula, Lorenzo, fruto do antigo casamento com Marcelo de Carvalho, ficou gripado, e ela pensou que teria contraído virose do menino.

"Eu acabei tirando uma semana de férias com o meu filho, nós fomos para a Bahia, ele estava doente, eu achei que era gripe ou alguma coisa assim. Ele passou uma virose para mim. Achei que ia melhorar, todo mundo que estava comigo ficou meio gripadinho também, com essa virose. Eu falei: 'Ah, normal', porque vírus, a gente sabe que com o tempo e quando você repousa, fica melhor", começou ela.

"Ele melhorou, e eu comecei a piorar. Quando eu cheguei em casa na sexta-feira, eu falei: 'Bom, agora vou tirar o fim de semana, vou relaxar e me recuperar', só que não foi bem assim... Chegamos da Bahia na sexta-feira, passei o fim de semana inteiro de molho aqui com o Lolo na cama, domingo, eu achei que ia levar o Lorenzo para o hospital, mas ele melhorou, e segunda-feira, eu acordei achando 'Ah, agora vai', mas fiquei ruim, passei a semana inteira ruim", continuou a apresentadora.

Gimenez ainda deu detalhes da primeira ida ao médico: "Na quinta-feira, eu não aguentei, fui na médica e ela falou para mim: 'Olha, seus sinais vitais estão bem. Então, você vai melhorar'. Beleza, resolvi esperar. Vim para casa", revelou.

"Quando deu domingo à noite, eu tava bem ruim, sem conseguir respirar direito, suando frio, com febre, a barriga 'errada'. Para eu falar que tenho que ir para o hospital, é porque estou ruim", disse ela, antes de acrescentar:

"Entrei no hospital de madrugada, achei que ia estar tudo bem, fizemos todos os exames, e ao fazer uma imagem do tórax, mostrou que eu estava com uma mancha, que era suspeita de pneumonia. Eles começaram a me dar antibiótico na veia, tomei várias coisas e acabei vindo para casa".

Sobre o diagnóstico, Luciana Gimenez afirmou: "Não tenho esse laudo, não tenho essa resposta, não sei o que tenho, só sei dos sintomas, às vezes isso acontece, os médicos não são mágicos, durante a semana, ainda tenho uns outros exames para fazer".

Mesmo assim, ela mostrou que já voltou ao trabalho. "Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu não tenho nada que as pessoas possam pegar, é um problema comigo mesma, uma infecção minha e já estou medicada. Achei que se eu viesse para o programa, eu ia me distrair, me divertir", concluiu.

