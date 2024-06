Reprodução: Instagram Luciana Gimenez posa de biquíni para ensaio

A apresentadora Luciana Gimenez colocou o corpo para jogo nesta terça (18) e divulgou as fotos de um ensaio que realizou recentemente. De biquíni, a musa pousou para as câmedas direto da cobertura de um prédio.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Gimenez dividiram opiniões em relação ao ensaio publicado por ela. "Aff. Sem noção! Gosta de aparecer mesmo", avaliou uma internauta.

"Mano, essa mulher não usa roupas? Só vejo ela de biquíni em todas as fotos", reclamou um segundo. Já outros usuários enalteceram a apresentadora. "Essa nasceu para quebrar todos os paradigmas", elogiou uma seguidora. "Excelente modelo. Parabéns!", acrescentou um segundo.

Luciana Gimenez é uma das apresentadoras mais conhecidas da RedeTV!. Ela está à frente do Superpop, programa de auditório apresentado pela artista desde 2001. Ela possui dois filhos: Lucas Jagger, fruto do relacionamento de Gimenez com Mick Jagger, e Lorenzo Gabriel Morad Fragali, filho mais novo da apresentadora com Marcelo de Carvalho.

