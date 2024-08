Reprodução Instagram Adriana Araujo faz bateria de exames

Adriana Araujo, de 52 anos, usou as redes sociais no último sábado (24) para atualizar seu estado de saúde. A jornalista chamou atenção do público na última segunda-feira (19), quando abandonou o "Jornal da Band" ao vivo, após um mal-estar.





Por meio dos stories do Instagram, a apresentadora explicou aos fãs que estava "bem". Além disso, contou que está realizando uma "bateria de exames". Segundo ela, os procedimentos estão sendo feitos com o intuito de identificar o que motivou a recente queda de pressão.





"Só um exame, pessoal! Monitorando o coração para descobrir o que provocou o mal-estar na bancada do Jornal da Band. Estou me sentindo bem!", afirmou Adriana Araujo.







"Tem uma bateria de exames porque foram dois episódios de queda repentina de pressão em 10 dias. Mas acho que vai cair na conta do stress. Estou aproveitando para dar uma conferida geral", acrescentou.





Queda de pressão?

Na terça-feira (20), um dia após ter tido o "mal-estar", Adriana tinha dito aos telespectadores que a pressão dela havia caído. "Gente, antes de terminar, eu queria só dizer para vocês, que ontem, no meio do 'Jornal da Band', eu me senti mal, tive uma queda repentina de pressão", pontuou à época.





"Está tudo bem comigo e eu só quero agradecer ao Oinegue, a equipe aqui, no estúdio, que me ajudou tanto, a Paloma Tocci que estava aqui a postos e rapidamente me substituiu. Então vamos em frente, está tudo bem", agradeceu.

