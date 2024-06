Reprodução Instagram - 16.5.2024 Acessórios de Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, desabafou como foi o processo de se assumir como uma pessoa demissexual — termo utilizado para definir pessoas que só possuem relações físicas ou sexuais após adquirir uma intimidade com o parceiro. Segundo a morena, ela recebeu diversos comentários depreciativos quando se assumiu.

Em entrevista ao portal Terra durante o leilão do Instituto Neymar Jr, a apresentadora afirmou: "Quando eu disse isso [que sou demissexual] o povo riu da minha cara. Mas gente, eu sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Eu simplesmente não consigo, a pessoa precisa ser interessante, ser legal, senão [não vale a pena]".

Luciana também adentrou em outros temas, como uma possibilidade de entrar em um relacionamento aberto. "A gente sabe que a galera não é muito fiel, todo mundo mente, é o que eu acho, eu vejo as conversas… Não todo mundo, mas é um assunto que a galera mais jovem já mudou um pouco, é uma situação que as pessoas se perguntam, não no primeiro dia, mas acredito que talvez no futuro as pessoas não se cobrem tanto."

Ela, no entanto, ressalta que isso não quer dizer que ela entraria: "Mas acho que as coisas são diferentes, não é mais como antes, a geração é outra, as pessoas são mais flexíveis… No futuro, talvez as pessoas sejam mais livres."

Luciana apostou em um vestido assinado por Tom Ford para o tapete vermelho do evento. O modelito tem o preço estimado em R$ 17 mil, além de uma maquiagem mais marcada nos olhos, com a boca mais clara.

