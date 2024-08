Reprodução/SBT Silvio Santos e Eliana





Eliana compartilhou detalhes sobre como Silvio Santos mudou o rumo de sua carreira durante entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo , neste domingo (18). Ela revelou que foi Silvio quem a incentivou a deixar o mundo da música e entrar no universo televisivo como apresentadora.

"Eu acreditava que seguiria cantando, até que conheci o Silvio Santos em 1991, durante o programa 'Qual é a Música'. Após a gravação, ele me chamou para conversar. Eu fiquei nervosa. Ele me perguntou se eu tinha interesse em ser apresentadora, porque acreditava que eu tinha potencial. Mas ele foi claro: ‘Não vai ser fácil’. A partir daí, ele sugeriu um teste, eu fui bem, e então ele me chamou novamente", lembrou.

No entanto, apenas três meses depois que Eliana assumiu um programa infantil, a atração foi retirada do ar.

"A parte mais interessante foi que ele me ouviu. Ele reconsiderou e me explicou que, devido a cortes de orçamento, ele não poderia me oferecer a mesma estrutura. Mas disse que me colocaria apresentando desenhos", contou Eliana.

Esse período também marcou o início de um dos maiores sucessos de sua carreira, quando ela se tornou apresentadora do "Bom Dia e Companhia" e lançou a famosa música "Meus Dedinhos". Eliana destacou que, mesmo com limitações, Silvio sempre apoiou sua trajetória.

"Saí de um programa com cenário grande, com plateia, e passei a me sentar num banquinho, onde surgiu a música dos Dedinhos. O programa foi crescendo e ele começou a me dar mais espaço. Foi assim que ganhei o 'Bom Dia e Companhia'. Ele sempre me dava novas oportunidades. Até o momento em que recebi uma proposta para ir a outra emissora, e ele disse: ‘Vai, vai ser bom para você, e quando for a hora, você volta’", relembrou.

Eliana ainda fez questão de ressaltar a simplicidade de Silvio, descrevendo-o como uma figura singular e carismática. "Quando ele aparecia na emissora, era um evento à parte. Não havia luxos como carro blindado, ele se destacava pelo seu carisma e presença", concluiu a apresentadora.