Silvia Abravanel, de 53 anos, foi adotada por Silvio Santos quando era uma recém-nascida. No entanto, a também apresentadora já revelou que quase deixou de ser “filha do Silvio Santos” para ser “irmã de Carlos Alberto de Nóbrega”.



As declarações foram dadas durante participação no videocast “Bagaceira Chique”, comandado pela apresentadora Luciana Gimenez. Silvia é a filha número 2 do empresário que fundou o SBT. Antes da chegada dela, ele já era pai de Cintia Abravanel.



“Eu cheguei em casa com três dias de vida. Parecia uma lagarta. Amarradíssima. Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega”, relembrou ela.



“Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Então dá para a Cida’”, acrescentou.



Morte de Silvio Santos

O icônico apresentador Silvio Santos morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto. A causa da morte foi uma broncopneumonia causada após infecção por influenza A (H1N1).

