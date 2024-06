Reprodução/Instagram - 04.01.2024 Kéfera é atriz e influenciadora

A influenciadora Kéfera Buchmann mostrou, na última sexta (14), o antes e depois do seu treino de perna após iniciar uma rotina intensa de musculação. “Olha esse antes e depois: abril de 2023 para junho de 2024. Muito suor escorreu por este corpinho para conquistar isso aqui", comemorou ela.

"Eu tinha muita celulite na coxa. Malhei, agachei, tonifiquei e olha só o que aconteceu. Eu tinha muita celulite na coxa. Ainda tenho, mas bem menos em relação a essa primeira foto de abril do ano passado. Vocês entenderam porque sou apaixonada por musculação?”, justificou.

Reprodução: Instagram Blogueira mostra evolução em treino de perna

“Além de fazer muito bem para a minha cabeça, olha que gostosa. No final das contas: que gostosa. Isso que minha coxa era fina em 2023. Visualmente, eu tinha uma perna fina", opinou Buchmann.

"Mas dependendo do ponto que você olhava, tinha muita celulite porque tinha acúmulo de gordura. Não é muito legal você desenvolver a musculatura? Ver e acompanhar o seu progresso? Eu tinha uma coxa fina em 2023. Não queria ter uma coxa grossa. Agora tenho uma coxa que tem musculatura e é tonificada”, finalizou a blogueira.

