Reprodução/Instagram Kefera Buchmann mostra resultado de treinos e desafia seguidoras a irem para a academia

Kéfera Buchmann voltou a mostrar o resultado de sua dedicação aos treinos, ela levanta a camiseta e abaixa o shortinho para exibir a barriga sarada e cintura fininha. "Secandoooooo", escreveu por meio dos stories na segunda-feira.

A atriz e influenciadora ainda compartilhou um vídeo na cozinha para incentivar as seguidoras a irem para a academia no mês de julho, mesmo com frio e chuva.

Kéfera Buchmann puxa shortinho e mostra barriga após treino: 'Secando' pic.twitter.com/WYAWMZPg9P — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 2, 2024

"Vamo, levanta, levanta que está na hora de gostosa ir para a academia. Primeiro dia de julho. Vai deixar para ficar se acelerando quando o verão chegar? Agora ainda dá tempo de meter o shape. Tá chegando o verão, tá chegando o verão", disse ela.

"Bota tua roupinha. 'Ai, mas é que tá frio para ir para academia, e tá chovendo'", completou Kéfera, que sacou um guarda-chuva. "É feita de açúcar desde quando? Vem que eu te dou uma carona. Vamo que está na hora de gostosa ir para a academia puxar ferrão", completou.







