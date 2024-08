Foto: Bruno Soares Thiaguinho

Thiaguinho, de 41 anos, participaria do reality show “Estrela da Casa” nesta segunda-feira (19), mas teve a participação cancelada pela produção do programa. Por meio das redes sociais, o músico explicou o motivo do cancelamento.



Segundo Thiaguinho, ele e a banda foram impedidos de entrar no reality por conta de um dos integrantes do grupo, que foi diagnosticado com Covid-19. O musicista conta que os outros artistas da banda, incluindo ele, não foram diagnosticados com a doença, porém a produção optou pelo cancelamento mesmo assim.



“A direção do programa achou por bem cancelar a participação de todos para resguardar a saúde dos confinados. Estamos aqui no Estúdios Globo, mas, infelizmente, um dos nossos músicos foi testado positivo para Covid-19. Vacinado, ele está assintomático, graças a Deus”, explicou.



Primeira Batalha

Comandado por Ana Clara na apresentação, o reality global “Estrela da Casa” formou a primeira Batalha da temporada no último domingo (18). O “paredão” conta com as participantes Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise na berlinda.

