Reprodução Instagram - 20.8.2024 Gloria Perez e Daniella Perez em vídeo feito por IA

Gloria Perez, de 75 anos, resolveu se pronunciar sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais durante a última segunda-feira (19). Trata-se de um material de inteligência artificial (IA) no qual a novelista aparece abraçando Daniella Perez, que foi assassinada em 1992.



“Eu aqui, sem palavras… só sentindo esse abraço", escreveu ela nos comentários da postagem. O vídeo foi publicado pelo artista Hidreley Diao. A autora, inclusive, fez questão de agradecer o rapaz pelo Instagram.



Em mensagem enviada a Hidreley, Gloria ressaltou o quanto havia gostado da homenagem. Ela ainda detalhou que não conseguia parar de assistir o vídeo. “Que emoção! Não consigo parar de ver e de sentir esse abraço”, escreveu Gloria.

Assista o vídeo:



Próxima novela das nove

Após ter escrito “Travessia” (2022), que se consolidou como uma das piores audiências do horário nobre da Globo, Gloria Perez retorna à faixa em 2025. A escritora prepara uma sinopse que substituirá o remake de “Vale Tudo” no segundo semestre do próximo ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.