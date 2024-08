Reprodução: Instagram Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos , que morreu aos 93 anos no último sábado , contou sobre a sua relação com previsões de evidentes, em uma entrevista de 2016 ao "Pânico na Band". O momento viralizou no último domingo (18), já que a cinebiografia do dono do SBT está prevista para lançar nos cinemas em setembro deste ano.

Relação de Silvio Santos com previsões de vidente

Tudo começou quando o comunicador revelou que entrou em uma casa "por curiosidade" e lá havia uma moça tirando cartas de tarot. Então, o empresário sentou-se à mesa e ouviu o que a vidente tinha a dizer. "Ela falava para mim que o Brasil era o país que ia perder para Alemanha de 7x1. Isso há muito tempo, eu não sabia que o Brasil ia perder", disse ele à época.

Depois, ele comentou na entrevista sobre a previsão que a vidente fez da sua morte. "Ela falou: 'Mas olha, você também deve evitar qualquer entrevista , qualquer filme e qualquer livro. Porque no dia que você for entrevistado, fizer um filme ou escrever um livro, você vai morrer no dia seguinte. Eu não dei bola", afirmou Silvio Santos.

O momento se tornou viral, já que a cinebiografia do apresentador, chamada de "Silvio", está prevista para lançar em setembro deste ano. O artista Rodrigo Faro interpretará o dono do SBT no longa dirigido por Marcelo Antunez.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.