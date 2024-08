Reprodução: Instagram Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos , que morreu aos 93 anos no último sábado (17), não dava entrevistas por um motivo específico: segundo o apresentador, uma vidente americana teria feito uma profecia , na qual o comunicador não poderia conceder entrevistas, escrever um livro ou estar em um filme. Caso o fizesse, ele morreria no dia seguinte.



Por isso, no ano de 2015, quando foi convidado para participar do programa de Jô Soares, o empresário recusou o pedido. À época, a assessoria do apresentador confirmou à imprensa que ele não participaria do programa devido à previsão da vidente.

Morte do apresentador

Silvio Santos , ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos no último sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o início do mês em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser", pediu ele, na última quarta-feira (14).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.