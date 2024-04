Reprodução Instagram - 2.4.2024 Rodrigo Faro como Silvio Santos nas filmagens do longa biográfico

A cinebiografia de Silvio Santos, dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e um dos maiores apresentadores do Brasil, ganhou o primeiro teaser nesta terça-feira (2). A produção é protagonizada pelo apresentador e também ator Rodrigo Faro.



A estreia do filme é prevista para o dia 5 de setembro deste ano. A história central recontará o sequestro sofrido por Silvio Santos e Patrícia Abravanel em 2001.



"Bom dia, Manoel. Sabe o que que aconteceu ontem?", diz Rodrigo Faro caracterizado como o apresentador. O Manoel a quem o roteiro se refere é o pai de Carlos Alberto de Nóbrega e amigo próximo do dono do SBT: Manoel de Nóbrega (1913-1976).

Marcelo Antunez é responsável pela direção do longa. Além de Rodrigo Faro que estrela a trama, o filme conta com os atores Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdulla, Adriana Londoño e Polliana Aleixo no elenco.

