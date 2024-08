Reprodução Instagram - 15.8.2024 Gabi Prado e Thiago Gomes

Gabi Prado usou as redes sociais na última quarta-feira (14) para contar aos fãs que deu início aos planos para se tornar mãe. A influenciadora e apresentadora começou as tentativas para engravidar, nove meses após ter se casado com o político Thiago Gomes.



Trajada com roupa hospitalar, a ex-participante do reality show “De Férias com o Ex Brasil” antecipou que passaria por um exame. Gabi revelou que foi submetida a uma “ressonância transvaginal” e detalhou a vontade de experienciar a maternidade pela primeira vez.



“Hoje, vou fazer uma ressonância transvaginal. Já coloquei o acesso porque vai precisar de contraste, mas um dia no foco para vir um bebê Prado”, explicou ela, que já se envolveu em uma polêmica com a ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins.



Pedido de casamento inusitado

Casada há nove meses com Thiago Gomes, Gabi Prado foi pedida em casamento de uma forma bem diferente: embaixo d’água. “O Thiago é daquele tipo de gente que chega e transforma. Thiago é o que soma, o que elogia e que simplesmente te faz viver todos os dias como se fossem os últimos”, disse ela em setembro de 2023, quando o pedido ocorreu.

Reprodução Instagram - 14.09.2023 Gabi Prado recebe pedido de casamento no fundo do mar





