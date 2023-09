Reprodução Instagram - 14.09.2023 Gabi Prado recebe pedido de casamento no fundo do mar

Apresentadora e digital influencer, Gabrielle Prado usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores, nesta quinta-feira (14), o pedido de casamento inusitado que recebeu do parceiro Thiago Gomes.



No Caribe, em meios aos peixes e outros animais marinhos, o namorado de Gabi Prado fez um pedido de casamento à ela no fundo do mar, através de uma placa com o clássico: “Quer casar comigo?”. Apesar de estar embaixo d’água, a influenciadora não conseguiu segurar o choro e se emocionou com o gesto.



“O Thiago é daquele tipo de gente que chega e transforma. Thiago é o que soma, o que elogia e que simplesmente te faz viver todos os dias como se fossem os últimos”, inicia Prado na legenda da publicação.



A influenciadora também elenca as qualidades do noivo e exalta a parceria no relacionamento. “Thiago me fez e faz acreditar no que é leve, e que sonhos existem para ser realizados. O Thiago me escolhe, e eu acordo todos os dias escolhendo viver esse amor”, destaca.

Confira o vídeo do pedido de casamento: