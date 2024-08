Reprodução X, antigo Twitter - 25.6.2024 Gena Rowlands

Morreu nesta semana, aos 94 anos, a célebre atriz Gena Rowlands, conhecida por sucessos cinematográficos, como o filme “Diário de uma Paixão”. As informações são do veículo americano de entretenimento “TMZ”.



Segundo o portal, a veterana morreu em casa, na Califórnia. Ela estava acompanhada do marido, Robert, e também da filha, Alexandra Cassavetes. Gena também era mãe de Nick Cassavetes, com quem já trabalhou na indústria cinematográfica americana.



Alzheimer

A causa da morte da atriz não foi divulgada pela família. Antes do falecimento da mãe, Nick revelou ao público que a matriarca havia sido diagnosticada com Alzheimer. Ela lutava contra o transtorno neurodegenerativo progressivo há cerca de cinco anos.



Prêmios

Embora tenha ficado eternizada pela interpretação de Allie em “Diário de uma Paixão”, Gena Rowlands participou de várias produções audiovisuais. A atriz, inclusive, ganhou um Oscar honorário, quatro Emmys e dois Globos de Ouro.

