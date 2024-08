Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (13) para contar aos fãs sobre o processo de adoção que ela tem feito. Além disso, a estudante de direito afirmou que pretende engravidar.



“Estão me perguntando se eu me emocionei e se é sobre o Francisco, mas não, gente. A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. É uma vitória muito boa e já posso contar, mas vou esperar mais um pouquinho e conto com todos os detalhes”, iniciou.



“Nunca tive essa perspectiva de adotar, foi uma coisa assim de amor a primeira vista. Eu nem ia no colégio dele, fui para fazer visitação e foi amor à primeira vista, é meu filho, minha paixão. Não estou tirando ninguém da família, não”, acrescentou.



Gravidez

Jojo ainda destacou que, em 2030, pretende engravidar e que este será seu primeiro e último bebê biológico. A influenciadora espera gerar uma menina. “Em 2030, eu faço minha pretinha e fechou o combo, tá bom”, entregou.



“Gente, esse negócio de ter 3, 4, 5 filhos? Meu irmão, loucura. Tava fazendo a somatória do negão e, caraca, é van, é plano, é escola, é lanche… É babado! Só mais um e fechou o pacote, tá bom”, finalizou.