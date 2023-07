Reprodução Instagram - 27.07.2023 Gabi Prado e Gabi Martins

Ao decorrer do podcast “Pod Dar Prado” desta última quarta-feira (26), a apresentadora Gabrielle Prado criticou a postura da sertaneja Gabi Martins , quando convidada para ser uma das entrevistadas do programa. Prado reprovou as atitudes de Gabi, que também veio a público responder às acusações.



“Gabi Martins é uma que eu estou put*. Nem deveria estar falando isso aqui no ao vivo, mas assim, quando vai lançar as coisas dela, ela chama, a gente vai lá, aplaude, bate palma e ela não tem nem a educação de responder que não”, iniciou Gabrielle Prado no podcast “Pod Dar Prado”.



A apresentadora também disse que Gabi “Não é obrigada” a ir para a entrevista, mas que a cantora poderia pelo menos ter negado o convite. “Achei que fôssemos colegas, já divulguei muita coisa, já fui te prestigiar e achei que você pudesse estar aqui [no podcast]”, declarou.



Prado ainda ironizou: “Daqui a pouco, mês que vem, você lança outra coisa e pede para gente ir. Fica o recado: vou ser cancelada, mas fod*-se, pa* no c*”. Em meio a polêmica iniciada pela apresentadora, Gabi Martins trouxe o outro lado da história.

De acordo com a cantora , ela respondeu o convite da entrevista. No entanto, segundo ela, não foi Gabi Prado quem deu continuidade na conversa e, sim, a assessora dela e por isso o desentendimento teria surgido. Os prints da conversa entre Gabi Martins, Gabi Prado e a assessora foram divulgados pelo perfil “Disseram”, no Instagram.

