Reprodução/Instagram/MTV Stéfani Bays é expulsa do De Férias com o Ex; saiba o motivo

Stéfani Bays virou protagonista do De Férias com Ex por mais um ano. A influenciadora foi expulsa do programa de pegação da MTV após causar uma treta com Vini Buttel.

Na versão 'Diretoria', os dois viveram um romance marcado por muito ciúmes. No último episódio, a emissora entregou trechos da briga que resultou na expulsão de Stéfani, mas sem detalhes do ocorrido.

De acordo o colunista Kadu Brandão, do iBahia, a polêmica começou com a chegada de Ana Witcel, ex de Vini. A emissora preparou uma festa para parte do elenco, que incluiu Vini e a ex, e deixou a influenciadora de fora.

No date, o influenciador ficou com a ex e, ao voltar para casa, ele seguiu a relação com Stéfani, mas transou com Ana no banheiro. Na sequência, Vini saiu do banheiro e foi se encontrar com Stéfani no quarto e a encarou.

A participante não gostou da atitude e pediu para que ele saísse do local. E após ele questionar uma possível agressão, Stéfani o agredi com um chute na perna. Com a ação, Vini gritou pedindo pela expulsão dela, enquanto o resto do elenco tentava acalmá-la.

Segundo uma fonte do colunista, Vini insistiu pela expulsão de Stéfani e chegou a ser confrontado pelo elenco ao negar que teria feito.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp