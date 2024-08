Reprodução YouTube - 14.8.2024 Valesca Popozuda

Valesca Popozuda, de 45 anos, resolveu contar o motivo que a fez deixar de praticar relações sexuais por um ano. As revelações ocorreram durante participação no programa “Surubaum” de terça-feira (13). A atração é comandada por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.



“Eu já fiquei um ano sem transar, ninguém acredita quando eu falo isso”, iniciou a dona do hit “Beijinho no Ombro”. “Eu amo fazer sexo, amo transar, se deixar é de manhã, tarde, e à noite, mas não acho que o relacionamento se baseia só em sexo”, argumentou.



Mesmo se rotulando como uma pessoa que “ama sexo”, Popozuda ficou um ano sem se relacionar sexualmente com alguém. A funkeira atribui o período de “celibato” ao término de um namoro que ela teve na época.



“Eu gosto tanto, mas, quando me separei, eu namorava, e terminamos. Essa questão de gostar, entender minha própria cabeça, de achar: ‘Vou entrar em um relacionamento novo, vou sofrer, vou transar de novo, vou me entregar’. Sou muito intensa. Fiquei um ano sem transar”, completou.



Brinquedos sexuais

Valesca ainda admitiu que é adepta dos brinquedos sexuais. A cantora defendeu que o uso dos itens é uma forma de conhecimento dos próprios prazeres, principalmente para as mulheres.



“Óbvio, meus brinquedinhos. É bom que, cada vez mais, você vai se conhecendo. A mulher tem que se conhecer. Não é o homem que vai conhecer seus prazeres, você tem que conhecer seus prazeres. Tem que se tocar”, concluiu.

Valesca Popozuda se inspirou em documentário de Madonna para novo clipe Fábio Moreno/AgNews





