Luana Piovani explica atual relação com Pedro Scooby em meio a briga judicial

Luana Piovani conversou com os seguidores e abriu o jogo sobre a relação atual com Pedro Scooby . O ex-casal é assunto constante nas redes sociais pelas brigas públicas.

Uma seguidora questionou a volta dos gêmeos, Bem e Liz, para Portugal após a temporada com o pai no Brasil.

"As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro, atualmente, são só judiciais. No judiciário estamos iguais gato e rato", disse ela.

Na sequência, a artista explicou como eles se tratam no "off". "Mas na vida pessoal a gente se conversa super bem, troca experiências, eu falo "fica com Deus", "bom treino", ele "tudo de bom", "fica com Deus", "um beijo", uma beleza, a gente parece dois malucos".

Piovani também falou da diferença entre as criações. "Mas assim, atualmente, olha, eles vão chegar em casa e não ter celular. Eles devem estar com celular lá no Brasil, mas aí não é comigo. O Bem volta falando um pouco mais de palavrão, aqui eu não deixo. Mas ele se liga que na casa da mamãe não pode. Atualmente, não está muito difícil, porque as crianças cresceram um pouquinho, facilita", concluiu.

Mudança do filho mais velho

Dom, filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby está morando com o pai no Brasil , enquanto Piovani, Bem e Liz permanecem em Portugal.

“É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor”, comentou.

