Reprodução: Instagram Pedro Scooby no "Surubaum"

O surfista e ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Pedro Scooby revelou alguns detalhes de suas experienciais sexuais durante o podcast ' Surubaum ', apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. No programa desta terça-feira (13), o atleta afirmou que realizar todas as fantasias sexuais ao lado da esposa, a modelo Cintia Dicker, com quem é casado há três anos.



Segundo Scooby, ele é uma pessoa "muito sexual" e diz que gosta de algumas aventuras. Quando questionado sobre o conceito de "fantasia", definiu: "Fantasia é ter liberdade de viver o que deseja. A Cintia, que é a mulher com quem estou casado há três anos, por mais que nosso casamento seja fechado, com ela eu vivi as maiores fantasias”.

Quando encontrou a esposa, ele afirma que foi um "match": "Eu sempre fui o cara nas relações que sempre queria transar. Com ela, é ao contrário”, contou. “Com ela, foi essa loucura de transar nos lugares mais loucos, em qualquer lugar, todo tempo era tempo”.

Ele afirma que as maiores fantasias com a esposa são as relações em locais 'inusitados'. A mais "trash" teria acontecido em uma viagem no início do namoro, quando ela se mudou para Portugal após viver sete anos em Nova York, nos Estados Unidos.

"Ela chegou, e a gente estava uns dias sem se ver - pouco tempo, não chegava a ficar uma semana sem - ela chegou em Portugal e fui buscá-la no aeroporto”, iniciou.

Scooby diz que a vontade era tamanha que não conseguiram esperar chegar em casa: "Quando a gente chegou no carro, no estacionamento do aeroporto, a gente se olhou e começou a transar dentro do carro. Só que, em Portugal, os carros não têm insulfilm. E eu estava com um carro alugado na época. Começamos a transar, mas falamos: ‘Calma, vamos sair daqui, vai começar a passar gente, e estaríamos presos’”.

"A gente saiu do aeroporto, primeiro posto de gasolina, em frente ao aeroporto, a gente entrou no banheiro do posto de gasolina e foi ao banheiro do posto de gasolina. Foi na necessidade, cena de filme. No banheiro, trancado…”, explica.

Locais inusitados

O surfista afirma que já teve diversas aventuras sexuais com a esposa, mas que sua especialidade é em cima da prancha: "E [lugar] bonito, tem milhões que a gente já transou. Aquelas cavernas em Positano, milhões de praias… A gente transa em qualquer lugar”.

Ele brinca: "Na Sardenha, eu estava brincando com a Cintia de stand-up, ela deu uma relaxada, e colocou a mão para o lado e fez assim [abrindo as pernas]. Da barriga para baixo dentro d’água. O ‘papai’ já foi ali, agarrou nas bordas do stand-up... E foi aquela coisa maravilhosa”.

O casal está junto desde 2020. Eles são pais de Aurora, de um ano. Além dela, Scooby é pai de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, que são frutos do seu antigo casamento com Luana Piovani.

