Maiara, da dupla sertaneja “Maiara e Maraisa”, segue sendo assunto nas redes sociais devido ao grande emagrecimento que teve. Na manhã desta terça-feira (26), ela resolveu abrir o jogo sobre os procedimentos que fez para perder peso e rebateu as críticas que recebeu.



“Sei que desde ontem fui assunto da internet falando sobre emagrecimento. Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabetes”, iniciou a cantora.



Maiara diz que deve estar com “uns 47 kg” e afirma que os números na balança já chegaram a “85 kg” antes dela perder peso. “Comecei esse processo há cinco anos”, relembra ela, que ainda citou os procedimentos que já realizou e reiterou que não estava doente, como muitos internautas apontaram.



“Fiz uma lipoaspiração, bariátrica. Há 14 meses, engordei de novo. Sanfona, né? Fui parar nos 75 kg. Estava quase indo para a segunda bariátrica. Já coloquei balão intragástrico, já tentei de tudo. Nunca vi meu índice de gordura baixo, nunca fica no nível normal, ainda está alto”, explicou.

“Fiz uma operação de guerra para emagrecer. Amo meu médico porque ele pergunta se tô feliz e digo que estou. O meu 'gostosa' é estar assim, é me olhar no espelho para me sentir bem. Me sinto mais confortável com meu corpo assim. Fico muito feliz porque já pesei 85 kg. Hoje, estou com meus 47 kg”, finalizou.

