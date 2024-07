Reprodução/Instagram Maraisa ostenta corpo em maiô brilhante e rouba a cena

Maraisa virou assunto nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos aproveitando o dia de sol. A cantora exibiu o corpo com uma roupa de banho e chamou a atenção dos seguidores.

Para renovar o bronzeado, a artista apostou em um maiô acinturado com muito brilho e completou o look com uma bandana na cabeça e óculos escuros.

"Esse é o nosso Araguaia!", escreveu ela na legenda, enquanto curtia a Praia do Escapole.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Vai devagar, Maraisa, eu sou cardíaca", brincou um; "Ela tem noção do quanto ela é linda e poderosíssima", disparou outro; "Calma aí, estou juntando meus pedaços… assim você me quebra!", declarou uma terceira.

Já nos Stories do Instagram, Maraisa compartilhou um vídeo beijando o noivo, Fernando Mocó após anunciar que os dois se reconciliaram. A cantora e o empresário, que ficaram separados por cerca de uma semana , chegaram a trocar indiretas nas redes sociais durante o período de afastamento.

